As criptomoedas sugeridas para setembro, segundo o BTG Pactual

O mercado de criptomoedas mostrou uma mudança de humor dos investidores em agosto. O bitcoin perdeu espaço e recuou 6,5% no mês, enquanto as chamadas altcoins (qualquer cripto diferente do bitcoin) tiveram forte valorização: o ethereum subiu 25%, e a solana, 23%.

Esse movimento, conhecido como altseason (período em que outras criptos podem se valorizar mais que o bitcoin), pode ser visto também pelo movimento dos investidores institucionais. Os ETFs (fundos negociados em Bolsa de Valores) de bitcoin à vista nos Estados Unidos registraram saídas de US$ 750 milhões (R$ 4,06 bilhões pela taxa de câmbio de hoje), enquanto os de ethereum atraíram US$ 3,87 bilhões em aportes, segundo relatório do banco de investimentos BTG Pactual, dono da plataforma de negociação Mynt.

Diante desse cenário, o banco reduziu levemente a exposição a bitcoin em sua carteira recomendada de criptomoedas de setembro em relação a agosto, ao mesmo tempo em que aumentou a participação de outras moedas digitais. Veja a lista completa abaixo.