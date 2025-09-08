Calendário de pagamentos do INSS de setembro: veja datas de depósito

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o cronograma oficial de pagamentos referente a setembro de 2025. A sequência de depósitos continuará seguindo o número final do benefício, desconsiderando o dígito verificador, mantendo o modelo já aplicado para garantir mais clareza e previsibilidade ao processo.

O que aconteceu

Os segurados que recebem até um salário mínimo terão seus valores liberados entre 25 de setembro e 8 de outubro. Já aqueles cujo benefício ultrapassa o piso nacional receberão entre os dias 1º e 7 de outubro.

Atualmente, o INSS paga mensalmente mais de 40 milhões de benefícios. Desse total, cerca de 28,2 milhões correspondem a benefícios no valor de até um salário mínimo, enquanto aproximadamente 12,3 milhões são destinados a aposentados e pensionistas que recebem acima desse montante.