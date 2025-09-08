Calendário de pagamentos do INSS de setembro: veja datas de depósito

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o cronograma oficial de pagamentos referente a setembro de 2025. A sequência de depósitos continuará seguindo o número final do benefício, desconsiderando o dígito verificador, mantendo o modelo já aplicado para garantir mais clareza e previsibilidade ao processo.
O que aconteceu
Os segurados que recebem até um salário mínimo terão seus valores liberados entre 25 de setembro e 8 de outubro. Já aqueles cujo benefício ultrapassa o piso nacional receberão entre os dias 1º e 7 de outubro.
Atualmente, o INSS paga mensalmente mais de 40 milhões de benefícios. Desse total, cerca de 28,2 milhões correspondem a benefícios no valor de até um salário mínimo, enquanto aproximadamente 12,3 milhões são destinados a aposentados e pensionistas que recebem acima desse montante.
Para consultar a data correta de recebimento, o beneficiário deve verificar o penúltimo dígito do número do benefício, sempre ignorando o dígito após o traço. Essas informações também podem ser acessadas de forma simples no portal e no aplicativo Meu INSS, que utilizam login com CPF e senha da conta Gov.br.
Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato com a Central 135, que oferece atendimento eletrônico 24 horas por dia e suporte humano em horário comercial.
Além de verificar o extrato de pagamentos, o Meu INSS também permite acessar dados pessoais e consultar outros serviços disponíveis na plataforma por meio da barra de pesquisa.
Calendário de pagamentos -- até um salário mínimo
- Final 1: 25/09
- Final 2: 26/09
- Final 3: 29/09
- Final 4: 30/09
- Final 5: 01/10
- Final 6: 02/10
- Final 7: 03/10
- Final 8: 06/10
- Final 9: 07/10
- Final 0: 08/10
Calendário de pagamentos -- acima de um salário mínimo
- Finais 1 e 6: 01/10
- Finais 2 e 7: 02/10
- Finais 3 e 8: 03/10
- Finais 4 e 9: 06/10
- Finais 5 e 0: 07/10
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.