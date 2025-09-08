Próximo pagamento do Bolsa Família: veja calendário de setembro

Os repasses do Bolsa Família referentes a setembro já têm datas confirmadas, conforme divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O que aconteceu

O calendário leva em consideração o último dígito do NIS (Número de Identificação Social), presente no cartão do beneficiário. Os pagamentos acontecem sempre nos dez últimos dias úteis de cada mês, com exceção de dezembro, quando o cronograma é antecipado para garantir que todos recebam antes do Natal, encerrando-se no dia 10.

Datas de liberação do Bolsa Família em setembro