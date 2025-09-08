Saque-aniversário do FGTS 2025: veja datas de liberação da retirada

Na forma tradicional, chamada saque-rescisão, quem é dispensado sem justa causa pode sacar todo o saldo do FGTS mais a multa, quando aplicável.

O saque-aniversário fica disponível a partir do primeiro dia útil do mês de nascimento e pode ser realizado em até 60 dias.

Como aderir à modalidade

A adesão é opcional e deve ser feita pelo aplicativo ou site do FGTS. É necessário informar uma conta bancária para recebimento do valor, que, segundo a Caixa, fica disponível em até cinco dias úteis após a solicitação feita no mês do aniversário.

Caso o trabalhador queira voltar ao saque-rescisão, é possível solicitar pelo aplicativo, desde que não haja antecipações contratadas. Contudo, o retorno só passa a valer a partir do 25º mês após o pedido.

Como é calculado o valor

O montante disponível varia de acordo com uma tabela progressiva, que aplica alíquotas de 5% a 50% sobre o saldo das contas vinculadas, acrescidas de uma parcela adicional fixa, conforme a faixa de valores.