Este CEO limpou carpetes e vivia com US$ 3 ao dia antes de ficar bilionário

Fora os gastos com aluguel e transporte, Gorny tinha cerca de US$ 3 por dia para comida e outras necessidades. Sua startup, a Internet Communications, ainda não gerava receita, então ele passava noites e fins de semana trabalhando como manobrista e limpador de carpetes e trabalhava até 100 horas por semana em três empregos diferentes para sobreviver.

Eu vivia de McDonald's. Uma vez por semana, eu e um amigo íamos ao Sizzler [rede de restaurantes dos EUA], pegávamos o buffet à vontade por US$ 7,99... Eu sempre comia demais, porque era a única vez na semana que eu realmente podia aproveitar [a refeição] Tomas Gorny, ao CNBC Make It

Ganhando (e perdendo) milhões

A primeira startup de Gorny começou devagar, mas o boom da internet significava que todas as empresas do mundo precisavam de ajuda para construir um site. "Empresas de hospedagem de sites em estágio inicial eram alvos ideais para aquisições", recorda.

Em 1998, sua startup foi comprada em um acordo avaliado em cerca de US$ 6 milhões. Como acionista minoritário, ele saiu com mais de US$ 1 milhão. "Eu fui de literalmente viver com US$ 3 por dia para me tornar, agora, um milionário", conta.