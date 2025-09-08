Faculdade Sírio-Libanês Digital estreia com 12 cursos na área da saúde

Além da formação acadêmica, o projeto contará com uma comunidade ativa de alunos e professores conectados ao mercado, ampliando networking e oportunidades profissionais. Os estudantes terão suporte acadêmico e tecnológico contínuo, com ferramentas digitais inovadoras que asseguram flexibilidade, interatividade e acompanhamento próximo da jornada de aprendizagem. Todo o conteúdo é elaborado por profissionais do Sírio-Libanês, referência em suas áreas, garantindo a mesma qualidade reconhecida nos cursos presenciais da instituição.

"Combinamos a excelência acadêmica e científica do Sírio-Libanês com a força da tecnologia para levar conhecimento de qualidade a profissionais da saúde de todo o país, ou até fora dele — onde estiverem, no ritmo que precisarem", diz Luiz Fernando Lima Reis, diretor de Ensino e Pesquisa da Faculdade Sírio-Libanês.

O Sírio-Libanês tem uma longa trajetória na formação de profissionais de saúde, com cursos de especialização, extensão, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Essa experiência foi ampliada com a criação da Faculdade Sírio-Libanês em 2023, que iniciou oferecendo graduações em Psicologia, Enfermagem e Fisioterapia e, a partir de 2025, passou a ofertar também Medicina e Biomedicina.

Para a plataforma digital, a Faculdade Sírio-Libanês firmou parceria com o UOL EdTech, que cuidará da tecnologia e da metodologia inovadora de ensino, assegurando interatividade, qualidade e alcance ampliado. "Nosso apoio vai muito além da tecnologia. Em todas as parcerias buscamos traduzir a credibilidade do parceiro em soluções digitais que ampliem o acesso sem perder a qualidade", afirma Alex Augusto, CEO do UOL EdTech.

Com inscrições abertas a partir de 9 de setembro, a Faculdade Sírio-Libanês Digital representa um avanço na educação em saúde, democratizando o acesso à especialização com a excelência acadêmica de uma das instituições mais respeitadas do país e reconhecida tecnologia do UOL EdTech.

Sobre a Faculdade Sírio-Libanês

Criada em 2023, a Faculdade Sírio-Libanês reúne a tradição acadêmica em ensino e pesquisa com inovação pedagógica para formar profissionais preparados para os desafios contemporâneos da saúde. Oferece cursos de graduação em Enfermagem, Fisioterapia, Psicologia, Biomedicina e Medicina — este último autorizado pelo MEC com nota máxima — além de programas de pós-graduação, residências, extensão e ensino a distância. Com currículo integrado, prática clínica desde o início e forte incentivo à pesquisa aplicada, a instituição prepara líderes humanizados e comprometidos com a transformação da saúde no Brasil e no mundo.