Herdeiros de Murdoch chegam a acordo bilionário sobre sua sucessão

Irmãos de Lachlan deixam de ter participação nas empresas. Prudence MacLeod, Elisabeth Murdoch e James Murdoch receberão dinheiro proveniente da venda de ações e deixarão de ter participações em qualquer uma das empresas dos grupos News Corporation (Wall Street Journal, New York Post nos Estados Unidos, The Sun no Reino Unido, The Australian) e Fox Corporation (Fox News), segundo um comunicado. Eles receberão cerca de US$ 1,4 bilhão cada, segundo a Bloomberg.

Fundo será desfeito. Lachlan assumirá o controle do novo fideicomisso que substituirá o Murdoch Family Trust, até então dividido entre quatro herdeiros. O fundo atual será dissolvido, com a venda de 16,9 milhões de ações classe B da Fox Corp. e 14,2 milhões da News Corp. para financiar os pagamentos.

Um novo fundo em nome de Lachlan terá validade até 2050, garantindo sua liderança até lá. Os beneficiários serão Lachlan, Grace e Chloe Murdoch (as duas filhas mais novas de Rupert, com Wendi Deng).

Contexto

Rupert Murdoch tem fortuna estimada em US$ 24,4 bilhões, segundo a Forbes. Seu plano original previa dividir o império entre os quatro filhos mais velhos. Mas, em 2023, Murdoch tentou dar poder exclusivo a Lachlan, o que provocou reação dos irmãos.

Bilionário tem 6 filhos. Com sua primeira esposa, Patricia Booker, Murdoch teve Prudence. Já Lachlan, Elisabeth e James são filhos de seu segundo casamento, com Anna Maria Torv. Grace e Chloe, por fim, são filhas do magnata com Wendi Deng.