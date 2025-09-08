Juro alto desbanca tarifaço como maior fantasma do agro na Expointer

Um problema "antigo", e não o recente tarifaço norte-americano de 50%, dominou conversas e debates na 48ª Expointer, uma das maiores feiras do setor agropecuário na América Latina, que terminou neste domingo em Esteio (RS). Ainda que a taxação imposta por Washington alcance uma considerável lista de produtos do agronegócio, os juros altos é que são o maior fantasma dos produtores rurais.

Um exemplo concreto ilustra o tamanho dessa assombração para os produtores rurais: para financiar a compra de uma colheitadeira com uma taxa em torno de 10% — um valor já subsidiado pelo Plano Safra do governo federal, e abaixo da taxa Selic, atualmente em 15% —, um fazendeiro acaba gastando entre R$ 200 mil e R$ 500 mil por ano só em juros. Uma máquina desse tipo costuma custar mais de R$ 2 milhões, podendo em alguns casos chegar a R$ 5 milhões.

Ao longo dos nove dias da recém-encerrada edição da Expointer, o setor de máquinas agrícolas observou efeitos semelhantes aos de uma estiagem desidratando uma lavoura. As vendas caíram 51% em comparação a 2024, de R$ 7,8 bilhões para R$ 3,78 bilhões, num reflexo das incertezas resultantes da conjunção de juros altos, tarifaço americano e riscos climáticos.