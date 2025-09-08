Leilões do Itaú têm 240 imóveis e lance de R$ 29 mil por dois terrenos

O Banco Itaú oferece 240 imóveis residenciais e comerciais em dois leilões distintos, com oportunidades a partir de R$ 29 mil.

O que aconteceu

O primeiro leilão acontece nesta quarta-feira, dia 10, em parceria com o Portal Zuk. São 156 lotes com opções residenciais, comerciais e terrenos. Há oportunidades a partir de R$ 59 mil, lance mínimo de um apartamento no bairro de Praça Seca, no Rio de Janeiro, de 48 m², até R$ 1,2 milhão, um apartamento de 603 m² na Freguesia de Jacarepaguá, também no Rio.

O segundo leilão será realizado na quinta-feira, dia 11, promovido pela Frazão Leilões. São 84 imóveis comerciais e residenciais localizados em 17 estados brasileiros. Os valores variam de R$ 29,5 mil, com dois terrenos em Itaporanga D'Ajuda (SE), a R$ 2,7 milhões, com uma casa no bairro Itapeti, em Mogi das Cruzes (SP).