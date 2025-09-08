Serasa oferece 99% de desconto em dívidas e abre atendimento nos Correios

Para essa ação emergencial, a população pode contar com o atendimento presencial dos Correios para resolver de forma rápida e segura as pendências e assim alcançar mais tranquilidade financeira Fabiano Silva dos Santos, presidente dos Correios

A ação reúne o maior volume de ofertas com 99% de desconto da história da plataforma Serasa Limpa Nome, segundo texto divulgado pelos Correios. Ao todo, mais de 2,3 milhões de brasileiros podem ter uma ou mais dívidas com o desconto máximo.

O ano de 2025 já marca o recorde de negociações de dívidas com o valor máximo de desconto, segundo levantamento da Serasa. Entre janeiro e julho, mais de 672 mil acordos foram fechados com 99% de desconto, aumento de 7,94% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Este é um momento único para quem deseja quitar dívidas, com descontos que costumam ser vistos apenas em edições do tradicional Feirão Limpa Nome. É uma oportunidade para os consumidores que desejam retomar o controle das finanças antes do final do ano, aproveitando condições especiais e, muitas vezes, determinantes para regularizar o orçamento Aline Maciel, diretora da Serasa

Orientação de educadores financeiros

17 especialistas da Serasa estarão disponíveis presencialmente em algumas capitais brasileiras, entre os dias 8 e 9 de setembro, para amplificar as conversas sobre educação financeira. Eles estarão à disposição para dialogar com a imprensa local sobre o cenário econômico dos Estados e reforçar as oportunidades para os consumidores durante o mutirão.