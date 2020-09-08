Chorar no trabalho é normal? 48% das pessoas já fizeram isso, diz pesquisa

No meio de uma discussão difícil durante sua avaliação de desempenho, uma funcionária chamada Joana finalmente se emociona e começa a chorar. Seu chefe não sabe o que fazer e lida com a situação de maneira desajeitada.

Pergunte a si mesmo: como você reagiria nessa situação? E você teria a mesma reação se não fosse Joana quem estivesse chorando, mas outro funcionário, o João?

Pode parecer que o consenso é que não se deve chorar no trabalho. Mas chorar no trabalho não é incomum.

De acordo com uma pesquisa recente da empresa de aplicativos de saúde mental Headspace, 48% dos funcionários presenciais e 44% dos funcionários híbridos já choraram por causa do trabalho. Entre os funcionários totalmente remotos, o número chegou a 70%.

Precisamos repensar nossa atitude em relação a isso. E o que você pode fazer se você ou alguém que você conhece chorar no trabalho?

É normal chorar

Existem muitos motivos diferentes pelos quais as pessoas choram no trabalho. Dificuldades em atender às demandas da carga de trabalho, conflitos interpessoais e grandes mudanças no local de trabalho são exemplos de fatores estressantes que podem contribuir para a saúde mental precária e o choro.

Mas as pessoas também podem ficar angustiadas no trabalho por motivos pessoais totalmente alheios ao trabalho. Seja qual for o motivo, chorar é uma resposta emocional normal e saudável que não deve ser reprimida.

Por que chorar no trabalho parece diferente? Chorar fora do trabalho não é incomum — é normal em casamentos, funerais e outros eventos da vida. Mas no local de trabalho, pode parecer inesperado, intenso e fora do normal, deixando a pessoa que chora e aqueles ao seu redor desconfortáveis.

O constrangimento resultante pode levar a questionamentos sobre os motivos da pessoa que chora. Ela está chorando porque está genuinamente chateada ou está tentando manipular a situação?

Se um colega ou gestor considerar o choro insincero, reagirá de maneira diferente do que se achasse que se trata de uma demonstração de emoção real. Se acreditar que o choro está relacionado a um motivo aceitável, como paixão ou cuidado pelo trabalho ou circunstâncias pessoais significativas, é mais provável que a pessoa que chora seja desculpada.

Chorar no trabalho pode impactar negativamente a progressão na carreira, especialmente se for uma ocorrência regular e afetar o desempenho.

Normas de gênero

As normas de gênero também podem ser um fator determinante no choro e na forma como os outros reagem a ele. As mulheres são mais propensas a chorar e sofrer as consequências de estereótipos negativos, incluindo serem vistas como emocionais, fracas ou pouco profissionais. Para os homens, chorar é considerado menos aceitável e uma violação dos estereótipos masculinos.

Independentemente do gênero, o medo de ser visto como pouco profissional ou pouco sincero pode desencorajar as pessoas a chorarem no trabalho. As normas sociais e a cultura de uma organização também podem influenciar a forma como as lágrimas são interpretadas.

Em alguns locais de trabalho, os funcionários podem se sentir pressionados a controlar suas emoções, enquanto em locais de trabalho mais solidários as emoções são consideradas parte da experiência humana.

Como reagir

Quando alguém está chorando no trabalho, ter algumas coisas importantes em mente pode ajudar todos os envolvidos a se sentirem vistos e apoiados. Aqui estão algumas dicas.

Para a pessoa que está chorando:

Mude seu foco. Respire fundo e redirecione seus pensamentos. Isso permitirá que você se concentre no assunto em questão, em vez das lágrimas. Faça uma pausa. Peça um tempo para se recompor. Isso demonstra maturidade emocional e reconhece que seu choro pode causar desconforto aos outros. Reestruture a emoção. Ajude os outros a entender que sua reação vem de um lugar de cuidado e profunda paixão. Esclareça se as lágrimas estão relacionadas ao trabalho ou não, para dar perspectiva e compreensão. Procure ajuda se precisar. Considere fontes de apoio adicional, como um médico ou um terapeuta.

Para um gerente ou colega:

Esteja preparado. Os trabalhadores são humanos e, às vezes, choram. Ter um local apropriado para as pessoas fazerem uma pausa — e pequenos gestos, como oferecer uma caixa de lenços — pode fazer uma grande diferença. Mostre empatia. Ouça ativamente, não tire conclusões precipitadas e respeite os limites. Sua reação e seu comportamento podem ter uma grande influência no que acontecerá a seguir. Desafie seus preconceitos. Um episódio de choro não demonstra necessariamente fraqueza ou falta de profissionalismo. Entenda sua zona de influência. O choro é resultado de algo sobre o qual você, como gestor, tem controle? Conheça suas responsabilidades e obrigações. Procure ajuda. A menos que você seja um conselheiro treinado, você não é um conselheiro treinado. Saiba quando procurar apoio profissional para você ou para outras pessoas.

Com a intensidade e a incerteza da vida, não é surpreendente que os trabalhadores fiquem sobrecarregados às vezes. Chorar é uma parte natural do comportamento humano e não deve ser uma surpresa no local de trabalho.

Robyn Johns, professora associada de gestão de recursos humanos e relações industriais, Universidade de Tecnologia de Sydney e Rowena Ditzell, professora de administração na UTS Business School, Universidade de Tecnologia de Sydney

Este artigo foi republicado do The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o artigo original.