Prefeitura de SP anuncia 2.100 vagas de emprego e mutirão para Black Friday

O Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo), da Prefeitura de São Paulo, está disponibilizando mais de 2.100 vagas de emprego em setores como comércio, serviços, construção civil e gastronomia, além de iniciar ofertas para quem busca trabalho temporário na Black Friday e nas festas de fim de ano.

O que aconteceu

Os salários variam de acordo com os cargos, indo de R$ 712 (aprendiz) até R$ 5.496 (diretor de centro de educação infantil). A maioria das vagas é para atendentes de estabelecimentos comerciais -são mais de 700, todas permanentes, sem necessidade de experiência e ganhos de até R$ 3.200.

Para participar do processo seletivo, os interessados devem se cadastrar no Portal Cate ou comparecer a uma das 46 unidades do centro - incluindo postos fixos e móveis - até 10 de setembro. Quem optar pelo atendimento presencial deve levar RG, CPF e carteira de trabalho (física ou digital).