Software integra toda a empresa e traz mais eficiência à gestão, diz Totvs

Dennis Herszkowicz, presidente da Totvs, disse que, quanto mais complexa é uma empresa, mais "obrigatório" é o ERP. Os ERPs são softwares que garantem mais produtividade, eficiência e governança a uma empresa. Ele foi convidado do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

Quanto mais complexa, mais sofisticada uma empresa, mais obrigatório, praticamente, é o ERP, para você ter esse sistema que garante que tudo esteja conversando, tudo esteja registrado.

Dennis Herszkowicz, presidente da Totvs

Integração dos departamentos. Na entrevista, Herszkowicz diz que a característica principal do ERP é integrar todos os departamentos da empresa. "E, de certa maneira, organizar, controlar, gerar as informações, completar as tarefas de tudo que acontece dentro do negócio", afirma.