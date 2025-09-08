UOL contrata Daniela Lima

A jornalista Daniela Lima é a nova integrante do time de jornalismo do UOL. Especializada em reportagens de bastidores, Daniela terá uma coluna diária, será presença frequente em programas jornalísticos como o UOL News e comandará um programa semanal.
Daniela já passou pela Folha de S.Paulo, foi âncora da GloboNews e da CNN, comandou o Roda Viva (TV Cultura) e teve passagens também por Veja e Correio Braziliense.
É com imensa alegria que me somo ao time incrível do UOL, um canhão de audiência e uma referência no jornalismo profissional e plural. Chego com muita vontade de contribuir com informação relevante e exclusiva nas diversas plataformas do grupo, para alcançar o público aonde quer que ele esteja. Não vejo, hoje, ninguém tão bem posicionado nos meios digitais. Vem exatamente daí todo o meu entusiasmo com a nova fase
Daniela Lima
Após assinar o Painel da Folha, Daniela foi contratada em 2020 pela CNN, assim que a emissora chegou ao Brasil. A apresentadora tornou-se um dos principais nomes do canal, o qual deixou em junho de 2023. Então, estreou no canal de notícias da Globo. A apresentadora ficou dois anos na emissora, como âncora do Conexão GloboNews.
"Daniela é uma das jornalistas com mais acesso a quem decide os rumos do país. Sua capacidade de apurar e analisar os bastidores vai abrilhantar as coberturas do UOL", diz Murilo Garavello, diretor de Conteúdo.
