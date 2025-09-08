UOL contrata Daniela Lima

A jornalista Daniela Lima é a nova integrante do time de jornalismo do UOL. Especializada em reportagens de bastidores, Daniela terá uma coluna diária, será presença frequente em programas jornalísticos como o UOL News e comandará um programa semanal.

Daniela já passou pela Folha de S.Paulo, foi âncora da GloboNews e da CNN, comandou o Roda Viva (TV Cultura) e teve passagens também por Veja e Correio Braziliense.