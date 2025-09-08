Valor do salário mínimo passou por reajuste de 7,5% em 2025; veja total

O novo valor do salário mínimo nacional está sendo creditado nas contas dos trabalhadores desde fevereiro, com o reajuste para R$ 1.518,00.

O que aconteceu

Embora o aumento tenha passado a valer em janeiro, o depósito só ocorre em fevereiro porque os salários são pagos no mês seguinte ao período trabalhado. Assim, a correção aparece no contracheque referente a esse mês.

O salário mínimo corresponde ao menor valor mensal que um empregado pode receber pelo exercício de sua atividade. Ele também serve de base de cálculo para benefícios trabalhistas, assistenciais e previdenciários concedidos pelo governo federal.