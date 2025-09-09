Como pedir o Crédito do Trabalhador, o empréstimo consignado do FGTS?

As parcelas são descontadas automaticamente via eSocial, com limite de 35% do salário mensal. Segundo o governo, essa garantia possibilita juros menores do que os praticados em empréstimos consignados tradicionais. Depois de contratar, o acompanhamento das parcelas pode ser feito diretamente pelo aplicativo.

É permitido usar até 10% do saldo disponível no FGTS como garantia. Em caso de demissão, toda a multa rescisória pode ser destinada à quitação da dívida. A troca de emprego dentro do regime CLT não altera o contrato vigente.

A gestão do programa caberá ao Comitê Gestor das Operações de Crédito Consignado, responsável por propor regras e definir limites de juros.

Quem já possui empréstimos consignados pode migrar para essa nova linha. Um dos principais objetivos é reduzir o risco de superendividamento.

Esse tipo de crédito pode ser útil para quitar dívidas mais caras, como o rotativo do cartão. De acordo com Leticia Camargo, da Planejar (Associação Brasileira de Planejamento Financeiro), ele também ajuda a resolver pendências no cheque especial ou em empréstimos pessoais (CDC). "Na ausência de reserva de emergência, esse modelo é mais indicado que outras opções do mercado", afirma.

Por outro lado, não é o ideal para aposentados que seguem empregados, pois eles já contam com margem consignável pelo benefício do INSS. "Nesse caso, o consignado da aposentadoria é mais vantajoso, já que oferece juros mais baixos que o da CLT", explica a especialista.