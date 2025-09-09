Bolsa tem leve alta com Vale; dólar sobe de olho no julgamento de Bolsonaro

O dólar mantém alta e a Bolsa de Valores opera próxima da estabilidade após leve alta na abertura do pregão de hoje. O Ibovespa é sustentado pelo avanço de Vale e Petrobras, em meio à valorização do minério de ferro e do petróleo, enquanto a moeda norte-americana sobe diante do temor de que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF (Supremo Tribunal Federal) resulte em novas sanções ao Brasil.
O que está acontecendo
O dólar comercial abriu as negociações em leve alta frente ao real e mantém avanço. Às 13h08, a moeda norte-americana subia 0,20%, vendida a R$ 5,428. O dólar turismo, usado por quem viaja, também avançava ligeiramente 0,04%, cotado a R$ 5,638, praticamente estável.
Ibovespa também iniciou o pregão em alta, mas no início da tarde passou a rondar a estabilidade. O principal índice acionário da Bolsa de Valores avançava com leve alta de 0,05%, aos 141.856 pontos.
O desempenho positivo de Vale e Petrobras ajuda a manter o índice no campo positivo. A ação ordinária da mineradora (VALE3), com direito a voto, avança 0,37% e os papéis ordinários e preferenciais, com prioridade no recebimento de dividendos, da Petrobras (PETR3 e PETR4) também registram alta de 1,02% e 0,94%, respectivamente.
A valorização dos preços do minério de ferro e do petróleo dá fôlego aos papéis de maior peso no Ibovespa. Os contratos do minério mais negociados, para janeiro, fecharam em alta de 2,03% na Bolsa de Dalian, na China, em meio ao aumento da demanda pela commodity. Assim como os contratos futuros do petróleo, que avançam 0,77%, ampliando a alta da abertura após Israel anunciar ataque a líderes do Hamas.
Dados dos EUA e julgamento de Bolsonaro no radar
Revisão anual do relatório de empregos dos Estados Unidos, o payroll, pode influenciar movimentação dos ativos. O Departamento de Trabalho norte-americano divulgou hoje um novo exame do documento, a principal métrica do mercado de trabalho no país, apontando a criação de 911 mil empregos a menos no país nos 12 meses anteriores até março deste ano. O mercado já esperava uma diminuição nos postos de trabalho criados, mas o número revisado ficou acima da expectativa dos investidores, que era de 700 mil empregos a menos.
Novos números do payroll evidencia o cenário de desaceleração da atividade econômica no país e um ambiente propício para o corte de juros. Em agosto, o presidente do Fed (banco central dos EUA), Jerome Powell, levantou preocupação com a desaceleração no mercado de trabalho e sinalizou a possibilidade de uma revisão da política monetária na reunião de 16 e 17 de setembro.
No radar do mercado também está a retomada do julgamento no STF sobre o chamado núcleo crucial da trama golpista. O processo foi retomado hoje com o voto do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, relator do caso. A expectativa é de que um desfecho ocorra até a próxima sexta-feira.
A condenação de Bolsonaro já é dada como certa, mas há incertezas sobre os desdobramentos internacionais. Mais do que a decisão em si, os agentes financeiros temem que o julgamento provoque novas medidas do governo de Donald Trump contra o Brasil, após o presidente dos EUA ter estabelecido tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros. Na ocasião, Trump citou o julgamento de Bolsonaro como um dos motivos para a tarifação.
A tensão diplomática entre Brasil e EUA adiciona mais cautela aos mercados. Ontem, os investidores já demonstravam cautela, evitando alterar posições nos mercados de câmbio e juros futuros antes da retomada do julgamento no STF. Como resultado, o dólar fechou em leve alta de 0,07%, a R$ 5,417, e o Ibovespa caiu 0,59%, aos 141.791 pontos.
