Bolsa tem leve alta com Vale; dólar sobe de olho no julgamento de Bolsonaro

O desempenho positivo de Vale e Petrobras ajuda a manter o índice no campo positivo. A ação ordinária da mineradora (VALE3), com direito a voto, avança 0,37% e os papéis ordinários e preferenciais, com prioridade no recebimento de dividendos, da Petrobras (PETR3 e PETR4) também registram alta de 1,02% e 0,94%, respectivamente.

A valorização dos preços do minério de ferro e do petróleo dá fôlego aos papéis de maior peso no Ibovespa. Os contratos do minério mais negociados, para janeiro, fecharam em alta de 2,03% na Bolsa de Dalian, na China, em meio ao aumento da demanda pela commodity. Assim como os contratos futuros do petróleo, que avançam 0,77%, ampliando a alta da abertura após Israel anunciar ataque a líderes do Hamas.

Dados dos EUA e julgamento de Bolsonaro no radar

Revisão anual do relatório de empregos dos Estados Unidos, o payroll, pode influenciar movimentação dos ativos. O Departamento de Trabalho norte-americano divulgou hoje um novo exame do documento, a principal métrica do mercado de trabalho no país, apontando a criação de 911 mil empregos a menos no país nos 12 meses anteriores até março deste ano. O mercado já esperava uma diminuição nos postos de trabalho criados, mas o número revisado ficou acima da expectativa dos investidores, que era de 700 mil empregos a menos.

Novos números do payroll evidencia o cenário de desaceleração da atividade econômica no país e um ambiente propício para o corte de juros. Em agosto, o presidente do Fed (banco central dos EUA), Jerome Powell, levantou preocupação com a desaceleração no mercado de trabalho e sinalizou a possibilidade de uma revisão da política monetária na reunião de 16 e 17 de setembro.

No radar do mercado também está a retomada do julgamento no STF sobre o chamado núcleo crucial da trama golpista. O processo foi retomado hoje com o voto do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, relator do caso. A expectativa é de que um desfecho ocorra até a próxima sexta-feira.