Como saber se há um seguro registrado no seu nome e CPF? Veja passo a passo

A Superintendência de Seguros Privados (Susep), vinculada ao Ministério da Fazenda, disponibiliza em seu site o Sistema de Consulta de Seguros , ferramenta que permite que todo cidadão brasileiro consulte de forma rápida os seguros que tem em seu nome.

O que aconteceu

A verificação acontece por meio da autenticação na conta "gov.br". A ferramenta permite que qualquer pessoa identifique se os seus seguros se encontram devidamente registrados e, principalmente, se todos os produtos foram voluntariamente e conscientemente contratados.

Através de uma base de dados de apólices e bilhetes, é possível consultar: seguros de automóveis, habitacional, patrimonial (por exemplo, seguro residencial), de responsabilidades, rural e riscos financeiros (por exemplo, crédito e fiança locatícia), tanto para os seguros aceitos no Brasil como no exterior por seguradoras brasileiras.