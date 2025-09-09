Governo regulamenta pensão vitalícia às crianças vítimas do Zika vírus

Assistência havia sido autorizada pelo STF (Supremo Tribunal Federal). Em agosto, o ministro Flávio Dino autorizou o governo federal a pagar auxílio financeiro a vítimas do Zika vírus. A medida garante o pagamento sem ser preciso o cumprimento prévio de regras fiscais, como a Lei de Responsabilidade Fiscal e a obrigação de apresentar fonte de custeio ou estimativa de seu impacto financeiro.

A prioridade absoluta e a proteção integral, consagradas no artigo 227 da Constituição, impõem que o interesse das crianças e adolescentes prevaleça em situações de conflito normativo, especialmente quando se trata de assegurar prestações de natureza alimentar e assistencial, cuja ausência compromete a subsistência digna e o pleno desenvolvimento dessas pessoas.

Flávio Dino, ministro do STF

Auxílio financeiro às vítimas do Zika vírus havia sido vetado pelo governo federal. Estabelecida pela Lei 15.156/2025, a norma foi vetada pelo presidente Lula por questões fiscais. O benefício foi então garantido por meio de uma MP (Medida Provisória) editada pelo governo. Com a perda de validade da MP e a rejeição do veto presidencial pelo Congresso, a AGU (Advocacia-Geral da União) recorreu ao STF e obteve o parecer favorável aos pagamentos.

Como solicitar o auxílio

Requerimento para receber o benefício deve ser feito pelos canais de atendimento do INSS. Para a concessão, será necessária a apresentação dos seguintes documentos pelo aplicativo Meu INSS: