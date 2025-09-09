'Test-drive das mansões': milionários oferecem pernoites para vender casas

Este ano, o ex-casal Jennifer Lopez e Ben Affleck reduziu em mais de US$ 8 milhões (R$ 43,2 milhões) o preço cobrado pela mansão em Beverly Hills. Inicialmente, o valor da propriedade era de US$ 60 milhões (R$ 324 milhões). Já o bilionário James Jannard, fundador da fabricante de óculos Oakley, precisou baixar de US$ 68 milhões (R$ 367,2 milhões) para US$ 65 milhões (R$ 351 milhões) o preço de sua mansão, também no renomado bairro de Beverly Hills, na Califórnia.

Para proporcionar uma experiência única aos eventuais compradores e deixá-los com um "gostinho de quero mais", os proprietários das mansões também estão oferecendo pernoites ou aluguéis curtos em suas propriedades. Um dos casos envolve o milionário Eric Albert, que colocou sua mansão à venda em 2024. Albert pedia US$ 60 milhões (R$ 324 milhões) por sua casa em Newport Coast, na Califórnia. Um casal estrangeiro demonstrou interesse em comprar o imóvel, mas perguntou a Albert se seria possível passar um período na mansão, para ter certeza de que a casa era confortável e que tinha um bom tamanho e layout.

Albert, então, permitiu que o casal se hospedasse na casa antes de oficializar uma oferta. Por US$ 250 mil (mais de 1,3 milhão), o casal passou dois meses na propriedade, avaliando se deveria comprar o imóvel. "Por US$ 60 milhões, você deveria experimentar antes de comprar. É uma atitude inteligente", disse Albert ao The Wall Street Journal.

A tendência está se tornando cada vez mais comum entre os milionários, mais seletivos em suas escolhas. Segundo o corretor imobiliário Julian Johnston, que trabalha com propriedades de luxo em Miami, a estratégia criativa age como uma campanha de marketing na venda de uma mansão. "No setor de luxo, em que os compradores geralmente têm os meios e o tempo para esperar pelo imóvel certo, qualquer coisa que desperte uma nova atenção e diferencie uma casa da concorrência pode ajudar a impulsionar o mercado", disse Johnston à Fortune.

Outros especialistas imobiliários, porém, veem essas novas estratégias como um possível "sinal de desespero" por parte dos vendedores. Para alguns corretores, ao aceitar vender uma mansão por um preço bastante abaixo do inicialmente desejado, os vendedores demonstram que suas mansões estavam, na verdade, superfaturadas no início da negociação. "Dormir em uma casa para ter uma ideia de como ela é é um dos conceitos mais estranhos que já ouvi", disse Simon Isaacs, fundador da empresa de luxo Simon Isaacs Real Estate, à Fortune.

Impostos encarecem transações

As medidas estão sendo tomadas em um contexto em que impostos em lugares populares entre os ricaços estão encarecendo ainda mais as transações de luxo. Para não perder dinheiro ou até mesmo o negócio, vendedores inseridos neste mercado estão sendo mais "conscientes" e "flexíveis" com suas estratégias de negociação.