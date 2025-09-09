Moto zero, viagem de luxo: o que dá para comprar com valor do iPhone 17?

A Apple lançou hoje a sua tão esperada nova linha de celulares. São quatro modelos, sendo o mais caro deles o iPhone 17 Pro Max, por R$ 12.499. O UOL listou algumas sugestões do que é possível comprar com este valor.
Honda Pop 110i ES 2026
Se você quer comprar uma moto novinha em folha, a Honda Pop 110i ES 2026 sai a partir de R$ 10.080. Caso você não tenha acessórios, ainda sobrariam R$ 2.419 para investir, por exemplo, em capacete, jaqueta e até mesmo um baú.
Viagem para a Grécia
Você tem o sonho de conhecer a Grécia? É totalmente possível realizá-lo com até menos de R$ 12 mil. Uma ida para Atenas com voo de ida e volta e hospedagem em um hotel de luxo, o Acropolis Luxury Living, sai por R$ 12.104 em um pacote do site Decolar. Partiu?
Drone DJI Avata 2 Fly More Combo
Se você quer deixar suas fotos e vídeos ainda mais especiais, esse modelo de drone da DJI oferece gravações superamplas em 4K e está saindo por R$ 10.590 na loja oficial da marca. É garantia para arrasar nos posts do Instagram e do TikTok!
Cozinha Completa Modulada 10 Peças Com Rodapé Norten
Está montando a sua casa e quer caprichar na cozinha? Com o valor do novo iPhone você pode adquirir uma completa com dez peças, modulada e com rodapé, da Norten. Ela está saindo por R$ 11.176, na Leroy Merlin. Com o dinheiro que sobrar, ainda dá pra caprichar em equipamentos como um liquidificador, por exemplo. Que tal?
Franquias
Vamos supor que o seu plano agora é mudar de carreira e buscar novas oportunidades de trabalho. Como mostrou reportagem do UOL, é possível investir em franquias por menos de R$ 10 mil. Um exemplo é a CotaFácil, rede especializada em oferecer soluções financeiras com investimento a partir de R$ 9 mil e faturamento médio mensal de até R$ 1 milhão.
Outros valores
Os novos iPhones anunciados hoje começam a ser vendidos no Brasil no 16 de setembro, com valores a partir de R$ 7.999:
- iPhone 17 Pro Max - R$ 12.499
- iPhone 17 Pro - R$ 11.499
- iPhone Air - R$ 10.499
- iPhone 17 - R$ 7.999
