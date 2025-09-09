Moto zero, viagem de luxo: o que dá para comprar com valor do iPhone 17?

Cozinha Completa Modulada 10 Peças Com Rodapé Norten

Imagem: Divulgação/Leroy Merlin

Está montando a sua casa e quer caprichar na cozinha? Com o valor do novo iPhone você pode adquirir uma completa com dez peças, modulada e com rodapé, da Norten. Ela está saindo por R$ 11.176, na Leroy Merlin. Com o dinheiro que sobrar, ainda dá pra caprichar em equipamentos como um liquidificador, por exemplo. Que tal?

Franquias

Vamos supor que o seu plano agora é mudar de carreira e buscar novas oportunidades de trabalho. Como mostrou reportagem do UOL, é possível investir em franquias por menos de R$ 10 mil. Um exemplo é a CotaFácil, rede especializada em oferecer soluções financeiras com investimento a partir de R$ 9 mil e faturamento médio mensal de até R$ 1 milhão.

Outros valores

Os novos iPhones anunciados hoje começam a ser vendidos no Brasil no 16 de setembro, com valores a partir de R$ 7.999: