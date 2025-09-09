Calendário do Bolsa Família de setembro: veja as datas de pagamento

Benefício Variável Familiar (BVF): acréscimo de R$ 50 para gestantes e adolescentes entre 7 e 17 anos;

Benefício Variável Nutriz (BVN): R$ 50 mensais por bebê de até 7 meses — válido a partir de setembro.

Regras para permanecer no programa

Os beneficiários precisam cumprir algumas condições de saúde e educação para manter o auxílio ativo:

garantir matrícula e frequência escolar de crianças e jovens de 4 a 17 anos;

realizar o acompanhamento pré-natal durante a gestação;