Pagamentos do INSS de setembro: veja calendário de depósitos

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o calendário oficial de pagamentos referente a setembro de 2025. A liberação seguirá o último número do benefício (desconsiderando o dígito verificador), mantendo o modelo já praticado para facilitar a organização e dar previsibilidade aos segurados.
Detalhes dos repasses
Os beneficiários que recebem até um salário mínimo terão seus valores creditados entre 25 de setembro e 8 de outubro. Já aqueles que possuem renda superior ao piso nacional receberão entre 1º e 7 de outubro.
O INSS efetua mensalmente mais de 40 milhões de pagamentos. Deste total, cerca de 28,2 milhões correspondem a benefícios equivalentes ao salário mínimo, enquanto aproximadamente 12,3 milhões são destinados a aposentadorias e pensões acima desse valor.
Para confirmar a data correta do depósito, o segurado deve observar o penúltimo dígito do número do benefício, ignorando o último após o traço. As informações também podem ser verificadas no site ou no aplicativo Meu INSS, com acesso realizado pelo CPF e senha do Gov.br.
Quem tiver dúvidas pode entrar em contato pela Central 135, que conta com atendimento automático todos os dias e suporte humano em horário comercial.
No aplicativo Meu INSS, além da consulta ao extrato de pagamento, o usuário pode revisar seus dados cadastrais e utilizar outros serviços disponíveis na barra de busca.
Cronograma de pagamentos - até um salário mínimo
- Final 1: 25/09
- Final 2: 26/09
- Final 3: 29/09
- Final 4: 30/09
- Final 5: 01/10
- Final 6: 02/10
- Final 7: 03/10
- Final 8: 06/10
- Final 9: 07/10
- Final 0: 08/10
Cronograma de pagamentos - acima de um salário mínimo
- Finais 1 e 6: 01/10
- Finais 2 e 7: 02/10
- Finais 3 e 8: 03/10
- Finais 4 e 9: 06/10
- Finais 5 e 0: 07/10
