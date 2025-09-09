Pagamentos do INSS de setembro: veja calendário de depósitos

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o calendário oficial de pagamentos referente a setembro de 2025. A liberação seguirá o último número do benefício (desconsiderando o dígito verificador), mantendo o modelo já praticado para facilitar a organização e dar previsibilidade aos segurados.

Detalhes dos repasses

Os beneficiários que recebem até um salário mínimo terão seus valores creditados entre 25 de setembro e 8 de outubro. Já aqueles que possuem renda superior ao piso nacional receberão entre 1º e 7 de outubro.

O INSS efetua mensalmente mais de 40 milhões de pagamentos. Deste total, cerca de 28,2 milhões correspondem a benefícios equivalentes ao salário mínimo, enquanto aproximadamente 12,3 milhões são destinados a aposentadorias e pensões acima desse valor.