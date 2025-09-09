Salário mínimo em 2025: saiba qual é o valor atual do piso nacional

O salário mínimo nacional reajustado começou a ser creditado nas contas dos trabalhadores em fevereiro, já com o novo valor de R$ 1.518,00.

O que aconteceu

Embora o reajuste esteja em vigor desde janeiro, o repasse só ocorreu em fevereiro porque os salários são pagos no mês seguinte ao trabalhado. Dessa forma, a correção passou a aparecer no contracheque referente a este mês.

O salário mínimo corresponde ao menor valor mensal permitido por lei para remuneração de atividades laborais. Além disso, ele serve como referência para o cálculo de benefícios trabalhistas, previdenciários e assistenciais do governo federal.