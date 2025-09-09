Saque-aniversário do FGTS 2025: veja calendário para fazer retiradas

Na forma tradicional (saque-rescisão), o desligado sem justa causa pode retirar todo o saldo da conta do FGTS, incluindo a multa.

Quem opta pelo saque-aniversário tem o valor liberado no primeiro dia útil do mês de nascimento e pode efetuar o saque em até 60 dias.

Como aderir

A adesão ao saque-aniversário é opcional e deve ser feita pelo site ou aplicativo do FGTS. O trabalhador precisa informar uma conta bancária para receber o crédito, que fica disponível em até cinco dias úteis após a solicitação feita no mês de aniversário, segundo a Caixa Econômica Federal.

Também é possível voltar para o modelo de saque-rescisão, desde que não exista contrato de antecipação ativo. No entanto, a mudança só passa a valer a partir do 25º mês após o pedido.

Cálculo do valor

O montante do saque-aniversário é definido por uma alíquota entre 5% e 50% sobre o total disponível nas contas do FGTS, acrescido de uma parcela adicional conforme a faixa de saldo.