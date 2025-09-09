Mais de 52 milhões de brasileiros têm R$ 10,7 bilhões esquecidos nos bancos

Mais da metade dos valores (R$ 5,8 bilhões) foi esquecida em bancos. Na sequência, aparecem as administradoras de consórcios (R$ 3,45 bilhões), as cooperativas (R$ 838,9 milhões), as instituições de pagamento (R$ 356,2 milhões), as financeiras (R$ 189,7 milhões), as corretoras e distribuidoras (R$ 10,3 milhões), O dinheiro esquecido em outras instituições soma R$ 31,8 milhões.

Quase dois terços dos valores (64,5%) somam até R$ 10. Na sequência, aparecem os montantes entre R$ 10,01 e R$ 100 (23,9%) e de R$ 100,01 a R$ 1.000 (9,6%). Somente 1,8% daqueles com dinheiro esquecido podem resgatar mais de R$ 1.000.

Resgates

Brasileiros já restituíram mais de R$ 11,3 bilhões do sistema. O total foi recuperado por 29,4 milhões de pessoas físicas (R$ 8,4 bilhões) e 3 milhões de pessoas jurídicas (R$ 2,96 bilhões). Somente em junho, foram devolvidos R$ 310 milhões.

Não há prazo para consultar e resgatar os valores. O limite deveria se encerrar em 16 de outubro de 2024, mas o Ministério da Fazenda decidiu que não deveria limitar a retirada de valores esquecidos em instituições financeiras.

Valores disponíveis mesmo para pessoas mortas. Valor pode ser consultado por um representante legal de quem morreu. Para isso, é preciso entrar no site do Sistema de Valores a Receber. A consulta inicial deve ser feita com os dados do falecido pelo sistema gov.br. Para a consulta, é necessário informar os dados do herdeiro, inventariante, testamentário ou representante legal.