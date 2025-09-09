Totvs: Sempre avançamos com novas tecnologias; com IA não será diferente

Importância das soft skills. "Se a tua atividade é mais ligada, por exemplo, ao mercado financeiro ou ao mercado de tecnologia ou ao varejo, tudo isso muda, e é muito difícil você ter certeza exatamente de qual vai ser especificamente a atividade que vai estar em alta ou vai estar em baixa. Mas se você tiver o chamado soft skills, ou seja, aquelas habilidades mais ligadas ao relacionamento humano, esse tipo de habilidade vai continuar sendo essencial e muito bem recompensada, seja com IA ou sem IA", declara.

Adaptação à IA

IA veio para ficar. "Essa é uma mudança profunda, mas ela não acontece de um minuto para o outro. O ritmo de adoção, inclusive, da inteligência artificial vai seguir um modelo que já é seguido em todas as grandes mudanças tecnológicas: quanto mais complexa e mais crítica for uma tarefa, mais lento é o ritmo de adoção de qualquer nova tecnologia, inclusive de inteligência artificial. O inverso é verdadeiro", afirma o presidente da Totvs.

Adoção dessa tecnologia. Para Herszkowicz, tarefas muito simples, que não têm nenhum tipo de criticidade, vão adotar isso muito rapidamente. "Usar a IA para fazer um resumo de um documento ou para te ajudar a preparar um email, se ela tiver 50%, 70% de acuracidade, está ótimo. Se ela errar aqui ou ali, não vai te gerar nenhum grande prejuízo. O que significa que você vai adotar rapidamente", diz.

Agora imagina uma empresa adotar IA para fazer o recolhimento dos impostos. Se não houver 100% de acuracidade, o prejuízo que você vai ter é várias vezes maior do que a economia que você estava buscando para aplicar IA.

Dennis Herszkowicz, presidente da Totvs

Totvs é uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil. A companhia cria soluções para potencializar a evolução das pessoas e das empresas. Tem mais de 70 mil clientes no Brasil e em diversos países da América Latina. Nos últimos 5 anos, a Totvs investiu R$ 3 bilhões em pesquisa e desenvolvimento, com destaque para inteligência artificial.