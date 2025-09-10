Bolsa Família 2025: veja calendário de pagamentos de setembro

Os repasses do Bolsa Família referentes a setembro já têm calendário definido, conforme divulgou o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O que aconteceu

As liberações seguem a ordem do último dígito do NIS (Número de Identificação Social), impresso no cartão do beneficiário. Os pagamentos são realizados sempre nos dez últimos dias úteis do mês.

A única exceção ocorre em dezembro, quando o cronograma é antecipado para que todos recebam antes do Natal, encerrando-se até o dia 10.