Bolsa Família 2025: veja calendário de pagamentos de setembro

Os repasses do Bolsa Família referentes a setembro já têm calendário definido, conforme divulgou o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.
O que aconteceu
As liberações seguem a ordem do último dígito do NIS (Número de Identificação Social), impresso no cartão do beneficiário. Os pagamentos são realizados sempre nos dez últimos dias úteis do mês.
A única exceção ocorre em dezembro, quando o cronograma é antecipado para que todos recebam antes do Natal, encerrando-se até o dia 10.
Datas do Bolsa Família em setembro
- NIS final 1: 17/09
- NIS final 2: 18/09
- NIS final 3: 19/09
- NIS final 4: 22/09
- NIS final 5: 23/09
- NIS final 6: 24/09
- NIS final 7: 25/09
- NIS final 8: 26/09
- NIS final 9: 29/09
- NIS final 0: 30/09
Calendário dos próximos meses
- Setembro: 17 a 30
- Outubro: 20 a 31
- Novembro: 14 a 28
- Dezembro: 10 a 23
Valores e adicionais do programa
Benefício de Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por integrante da família;
Benefício Complementar (BCO): valor extra para garantir renda mínima de R$ 600 por núcleo familiar;
Benefício Primeira Infância (BPI): R$ 150 por criança de até 6 anos;
Benefício Variável Familiar (BVF): adicional de R$ 50 para gestantes e jovens de 7 a 17 anos;
Benefício Variável Nutriz (BVN): R$ 50 por bebê de até 7 meses, a partir de setembro.
Regras para manter o Bolsa Família
Para continuar habilitado ao programa, é necessário cumprir compromissos relacionados à saúde e à educação, como:
garantir que crianças e adolescentes de 4 a 17 anos estejam matriculados e frequentando a escola;
realizar consultas de pré-natal durante a gravidez;
acompanhar o crescimento e a nutrição de crianças menores de 7 anos;
manter o calendário de vacinação em dia, conforme orientação do Ministério da Saúde.
O não cumprimento dessas condições — como faltas escolares frequentes ou vacinas atrasadas — pode levar à suspensão temporária dos depósitos. Por isso, é essencial que as famílias fiquem atentas às exigências para não correr risco de bloqueio.
