Por que a Azul, em recuperação judicial, subiu 127% em uma semana na Bolsa?

Papéis da companhia aérea agora são beneficiados pelo movimento de "short squeeze". De acordo com Jhonatas Deodato, planejador financeiro e especialista em investimentos e finanças, o "aperto dos vendidos", na tradução livre, ocorre quando muitos investidores estão "vendidos" em uma ação, ou seja, apostando que ela vai cair, e, ao invés disso, ela começa a subir. Isso os obriga a recomprar os papéis para limitar prejuízos, criando uma pressão de compra que faz o preço subir ainda mais.

No caso da Azul, com um volume recorde de ações alugadas e vendidas em aberto, qualquer movimento de alta provocaria esse efeito amplificado, diz Deodato. Dos 812,3 milhões de papéis preferenciais fora das mãos dos acionistas de referência, 23,8% estavam alugados, o que representa 15 milhões de ações a mais nessa condição do que em maio.

Na prática, funciona assim: se a ação da Azul está valendo R$ 10 e muitos investidores apostam na queda, eles vendem papéis alugados nesse valor esperando recomprá-los mais barato depois, por exemplo, a R$ 5. Para limitar eventuais perdas, definem um preço máximo em que aceitariam encerrar a operação, por exemplo, R$ 15. Se, por qualquer motivo, a ação sobe até esse patamar, esses investidores são obrigados a recomprar os papéis para fechar a posição e evitar prejuízos maiores. Essa recompra em massa aumenta a demanda e puxa ainda mais o preço para cima.

O movimento chama a atenção de outros investidores, que entram comprando também na expectativa de lucrar com a valorização. O resultado é um efeito em cascata: quanto mais o preço sobe, mais vendidos precisam recomprar, o que provoca novas altas.

Em abril, as ações da AZUL4 caíram cerca de 46,5%, principalmente por causa de uma oferta subsequente de ações (follow-on) que ficou abaixo do esperado. Levantou R$ 1,6 bilhão frente a até R$ 4,1 bilhões previstos. Isso aumentou preocupações com o elevado endividamento da companhia. A situação se agravou com o pedido de recuperação judicial (Chapter 11) nos EUA, o que também levou à saída da Azul de diversos índices da B3 e revisões negativas por bancos como BTG e XP.



Mas nos últimos dias, houve uma alta surpreendente. O principal fator, na minha visão, foi um short squeeze. Havia um número recorde de ações alugadas (posições vendidas) e os investidores foram forçados a recomprar os papéis à medida que subiam, alimentando ainda mais a valorização. E esse movimento de short squeeze acontece porque os investidores estão aproveitando o cenário otimista para ir às compras aproveitando ações baratas da Bolsa.

Jhonatas Deodato, planejador financeiro e especialista em investimentos e finanças

Fatores econômicos também estão por trás da alta

Além do movimento técnico, as ações da Azul também foram beneficiadas pela queda no preço do petróleo. "Como a companhia tem custos em dólar e receita em reais, ajuda o fato de que os custos caíram cambialmente e caíram também pelos preços de petróleo, a Petrobras reduziu o querosene de aviação", afirma Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos.