Crédito do Trabalhador: como conseguir empréstimo consignado do FGTS?

As parcelas são descontadas automaticamente pelo eSocial, respeitando o limite de 35% da remuneração mensal. Por conta da garantia do FGTS, as taxas oferecidas tendem a ser menores do que as do consignado tradicional. O acompanhamento do contrato pode ser feito diretamente no aplicativo.

É permitido utilizar até 10% do saldo do FGTS como garantia. Em caso de demissão, a multa rescisória de 40% pode ser destinada integralmente à quitação da dívida. A mudança de emprego dentro do regime CLT não interfere no contrato.

A gestão ficará sob responsabilidade do Comitê Gestor das Operações de Crédito Consignado, que terá a função de sugerir normas e definir o limite de juros aplicados.

Desde 25 de abril, quem já possui empréstimo consignado pode migrar seu contrato para essa modalidade. O objetivo principal da medida é reduzir o risco de superendividamento.

Segundo a planejadora financeira Leticia Camargo, da associação Planejar, a linha pode ser vantajosa para quitar dívidas caras, como cheque especial, rotativo do cartão de crédito ou CDCs. "Em situações de emergência e falta de reserva financeira, é uma alternativa mais segura do que outros tipos de crédito disponíveis", avalia.

No entanto, não é a melhor opção para aposentados que ainda trabalham com carteira assinada e já possuem empréstimo consignado pelo INSS. "Nesse caso, o crédito consignado pelo benefício previdenciário oferece juros menores do que o consignado CLT", ressalta a especialista.