Dólar cai, e Bolsa abre em alta com dados da inflação e julgamento no radar

Ibovespa sobe 0,27%, na abertura, aos 141.998 pontos. O principal índice acionário da Bolsa de Valores sobe apoiado na alta das ações da Vale (VALE3) e Petrobras (PETR3 e PETR4) que avançam 0,69%, 0,09% e 0,32%, respectivamente.

No radar dos investidores segue o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF, que já contabiliza dois votos favoráveis à sua condenação por tentativa de golpe. São aguardados os posicionamentos dos ministros Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, que podem formar maioria para condenar Bolsonaro e seus aliados, com penas que podem ultrapassar 30 anos de prisão.

Mercado também monitora as ameaças do governo Donald Trump, que confirmaram o temor de novas retaliações contra o Brasil. Ontem, a porta-voz Karoline Leavitt reafirmou que a administração do presidente dos EUA considera a defesa da liberdade de expressão uma prioridade global. Embora tenha descartado novas medidas contra o Brasil por ora, Leavitt ressaltou que Trump não hesitaria em usar "poder econômico e militar" para proteger direitos civis em outros países.

O cenário agrava a incerteza institucional e pode aumentar a volatilidade nos mercados, especialmente se houver risco de novas sanções comerciais. O governo brasileiro reagiu às declarações da Casa Branca, por meio do Itamaraty, condenando qualquer ameaça externa e defendendo a legitimidade das instituições nacionais.

Queda de 0,11% da inflação brasileira também é repercutida. O IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) registrou deflação de 0,11% em agosto, ficando 0,37 ponto percentual abaixo da taxa de 0,26% de julho. Este foi o primeiro resultado negativo desde agosto de 2024 (-0,02%) e a maior queda desde setembro de 2022 (-0,29%).