Elon Musk perde posto de homem mais rico do mundo; conheça novo líder

O homem mais rico do mundo criou o negócio ao lado de seu então chefe em outra empresa, Robert Miner. A dupla aproveitou um conceito que a IBM não quis explorar e montou uma base de dados compatível com centrais de computadores e diversos terminais simultaneamente. Logo, renomeou a empresa para Oracle e encontrou seus dois primeiros clientes: uma base da força aérea dos Estados Unidos e a CIA.

O principal produto da empresa é o que dá nome a ela. O Oracle é um SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados) que surgiu no fim dos anos 1970.

Quando as pessoas começam a dizer que somos loucos, podemos estar perante a inovação mais importante da nossa vida.

Larry Ellison

Ele dobrou suas vendas anualmente por sete anos, a partir de 1980. Entretanto, em 1986 a empresa entrou na Bolsa e, quatro anos depois, passou por uma fase de grandes perdas que quase a levou à falência.

Para superar a crise, Ellison foi na contramão de diversas big techs e substituiu os seus jovens gestores por outros mais profissionais e experientes —uma estratégia que deu certo. Dessa forma, passou a se dedicar exclusivamente ao desenvolvimento de produtos. A nova versão da base de dados permitiu à empresa recuperar em dois anos o valor que tinha antes da crise.

Ironicamente, o já estabelecido Ellison chegou a fazer parte do conselho da Tesla de dezembro de 2018 a agosto de 2022. Ele ainda possui cerca de 15 milhões de ações da montadora de carros elétricos de Elon Musk.