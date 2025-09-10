Em meio à concorrência, fabricante do Ozempic demite 9 mil funcionários

Guerra das canetas emagrecedoras. O anúncio é um reflexo da disputa de mercado no segmento de remédios para diabete usados para emagrecer, principalmente após a chegada do Monjauro, do laboratório Eli Lilly, considerado mais eficaz.

Mercado reagiu bem ao anúncio. Após o anúncio, a ação da Novo Nordisk subia 3,4% em Copenhague, por volta das 8h20 (de Brasília). Os próximos resultados financeiros completos da Novo Nordisk serão divulgados no dia 5 de novembro, com os números referentes aos primeiros nove meses deste ano.

Histórico da Novo Nordisk

Teve ascensão meteórica em meados de 2021. O Wegovy, produzido pela Novo Nordisk, se tornou o primeiro medicamento altamente eficaz contra a obesidade aprovado nos EUA, catapultando a empresa para o topo do mercado de ações da Europa.

Aumento do número de contratações. A partir daí, houve uma onda de contratações que quase dobrou o quadro de funcionários em cinco anos. As demissões em massa anunciadas hoje levam o número de funcionários da farmacêutica de volta aos níveis do início de 2024, disse Simon Baker, analista da Redburn Atlantic à Reuters.

Queda do valor de mercado. Em julho, os investidores eliminaram US$ 70 bilhões do valor de mercado da farmacêutica depois que a Novo Nordisk alertou sobre os lucros e nomeou o veterano da empresa Mike Doustdar como seu novo presidente-executivo.