Embraer vende primeiros jatos regionais E195-E2 para EUA por R$ 24 bi

A Embraer fez a primeira venda do seu jato E195-E2, voltado a rotas regionais, para uma companhia aérea dos Estados Unidos. A Avelo Airlines realizou um pedido firme de 50 aeronaves desse modelo, no valor de US$ 4,4 bilhões (R$ 23,9 bilhões pela taxa de câmbio de hoje), e tem a opção de comprar mais 50 no futuro.

O que aconteceu

As aeronaves começam a ser entregues para a Avelo no primeiro semestre de 2027. A Embraer anunciou a venda para a companhia em comunicado ao mercado financeiro na manhã de hoje.

O E195-E2 é o mais moderno jato regional da Embraer, com tecnologia para pousar em pistas curtas. Pode acomodar de 120 a 146 assentos e tem autonomia para voar de Brasília ao Panamá.