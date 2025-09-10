Embraer vende primeiros jatos regionais E195-E2 para EUA por R$ 24 bi

A Embraer fez a primeira venda do seu jato E195-E2, voltado a rotas regionais, para uma companhia aérea dos Estados Unidos. A Avelo Airlines realizou um pedido firme de 50 aeronaves desse modelo, no valor de US$ 4,4 bilhões (R$ 23,9 bilhões pela taxa de câmbio de hoje), e tem a opção de comprar mais 50 no futuro.
O que aconteceu
As aeronaves começam a ser entregues para a Avelo no primeiro semestre de 2027. A Embraer anunciou a venda para a companhia em comunicado ao mercado financeiro na manhã de hoje.
O E195-E2 é o mais moderno jato regional da Embraer, com tecnologia para pousar em pistas curtas. Pode acomodar de 120 a 146 assentos e tem autonomia para voar de Brasília ao Panamá.
O plano da Avelo é complementar, com os E195-E2, a sua frota de 22 Boeings 737, abrindo novos mercados. A companhia americana também pretende ganhar eficiência em muitos dos aeroportos já atendidos.
A Avelo começou a operar em 2021 no Texas e atende 47 cidades em 18 estados americanos, além de Porto Rico, Jamaica, México e República Dominicana. É especializada em viagens rápidas.
