Gás do Povo: quando beneficiários poderão retirar botijões de graça?

Preço por unidade da federação

O valor a ser pago pelo botijão será definido de forma regionalizada pelos ministérios de Minas e Energia e da Fazenda, com base em dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A diferenciação do preço por unidade da federação considera as variações regionais e busca reduzir desigualdades.

A revenda participante deverá ter a identidade visual padronizada, com as informações do programa. "É importante destacar que o preço de referência não inclui o frete de entrega do gás de cozinha", informou o governo.

Como identificar as revendedoras credenciadas?

Já existem 58 mil postos de revendas. É onde o brasileiro e a brasileira já buscam o seu gás de cozinha, já compram o seu gás. Todos os postos terão a placa. Aqui tem gás do povo. E chegará com o cartão da Caixa, ou com o cartão do Bolsa Família, ou com o Vale, que poderá ser retirado em todas as casas lotéricas do Brasil, ou com o aplicativo da Caixa Econômica Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, ao programa A Voz do Brasil

E se o valor do botijão for menor que o preço de referência?