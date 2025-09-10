Demitidos do Itaú reclamam de falta de feedback e frieza nos desligamentos

Nenhum aviso ou orientação antes da demissão. Não houve qualquer tipo de queixa prévia por parte dos gestores sobre o tempo mínimo de conexão durante as jornadas remotas, que estaria sendo desrespeitado. "Acho que esse foi o ponto que mais me decepcionou em relação a como a empresa lidou com isso. Não houve conversa, clareza ou humanidade na decisão tomada", lamentou

Pressão por trabalho presencial cresceu nos últimos meses. "A gerência da qual eu fazia parte começou a cobrar dias fixos para fazer o presencial, diminuindo bastante a flexibilidade que a equipe tinha", contou a ex-funcionária.

Reunião entre sindicato e banco confirmou os 1.000 desligamentos. Ao UOL, a presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, Neiva Ribeiro, disse que nunca havia recebido qualquer tipo de queixa, tanto da instituição quanto dos trabalhadores, sobre queda de produtividade ou outras questões ligadas ao trabalho remoto. "O sindicato não conhece as métricas pelas quais eles estão sendo avaliados ou qual é o sistema de monitoramento pelo qual eles estão sendo acompanhados", afirma.

Foi um desrespeito o que o Itaú fez, porque nós temos uma mesa de negociação permanente. O banco poderia ter chamado o sindicato para conversar e buscado por soluções, se fosse o caso, sem necessidade da demissão em massa.

Neiva Ribeiro, presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região

Elogios em uma semana, demissão na outra. Também sem se identificar, outro ex-funcionário, que tinha cinco anos de registro, contou que ainda na semana passada havia sido elogiado por sua chefia durante uma reunião rotineira. "Meu desempenho foi considerado exemplar, minhas entregas eram de alta qualidade. Aí, nesta semana, fui demitido", disse.