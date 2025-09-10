INSS 2025: veja calendário com as próximas datas de pagamento

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o calendário oficial de pagamentos referente a setembro de 2025. A ordem de liberação seguirá o número final do benefício (desconsiderando o dígito verificador), mantendo o modelo já praticado para garantir mais clareza e previsibilidade ao processo.

O que aconteceu

Segurados que recebem até um salário mínimo terão os valores creditados entre os dias 25 de setembro e 8 de outubro. Já quem possui renda superior ao piso nacional receberá entre 1º e 7 de outubro.

Atualmente, o INSS administra mensalmente mais de 40 milhões de benefícios. Desse total, cerca de 28,2 milhões correspondem a repasses de até um salário mínimo, enquanto aproximadamente 12,3 milhões são destinados a aposentados e pensionistas que recebem acima desse valor.