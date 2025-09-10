Brasil tem maior deflação em 3 anos, com alimentos e contas de luz em queda

Resultado mantém a inflação acima do teto da meta. Apesar do recuo, a taxa acumulada do IPCA ainda é superior ao limite da meta estabelecida pelo CMN (Conselho Monetário Nacional). A regra determina que a inflação para este ano seja de 3%, com a possibilidade de oscilações de até 1,5 ponto percentual (entre 1,5% e 4,5%).

IPCA deve voltar à meta somente no início de 2026. A projeção foi apresentada pelo presidente do BC (Banco Central), Gabriel Galípolo, na carta enviada ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para justificar o estouro da meta nos seis primeiros meses deste ano. "O compromisso do Banco Central é com a meta de inflação de 3%", diz a carta, que prevê o índice oficial de preços em 4,2% no próximo mês de março. A perspectiva é a mesma partilhada pelos analistas do mercado financeiro.

Contas de luz mais baratas

Tarifas de energia elétrica recuam após três altas seguidas. O valor das contas de luz aparece 4,21% mais baixo no mês passado, depois de acumular alta de 9,93% entre maio e julho. O alívio no bolso corresponde à primeira queda das tarifas de energia elétrica residencial desde abril (-0,08%). No acumulado deste ano, as despesas aparecem 5,54% mais caras.

Redução das contas de luz é justificada pelo "Bônus de Itaipu". O barateamento das faturas surgiu com a distribuição de uma parcela de R$ 936,8 milhões do resultado positivo de comercialização da parte brasileira da Hidrelétrica Itaipu. A dedução estava presente nas tarifas dos clientes residenciais ou rurais que tiveram consumo inferior a 350 kWh em pelo menos um mês do ano passado.

Desconto médio das contas de luz era estimado em R$ 11,59. A previsão apresentada pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) considera que o abatimento chegará às tarifas de 97% dos clientes residenciais e rurais. O valor dos descontos estava descrito nas faturas com a inscrição "Bônus Itaipu" para todas as faturas emitidas no mês de agosto.