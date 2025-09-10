'Pequenos produtores sofrem mais com tarifaço', alerta especialista

As tarifas americanas de 50% afetam especialmente pequenos e médios produtores brasileiros, afirma Frederico Lamego, superintendente de relações internacionais da CNI (Confederação Nacional das Indústrias), no Canal UOL.

Lamego cita setores como máquinas, móveis e minerais específicos, que têm dificuldade para encontrar novos mercados. O executivo diz que a prioridade agora é acompanhar medidas compensatórias e buscar diálogo.