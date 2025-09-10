Pix: o que explica teto de R$ 15 mil e quais são as instituições afetadas

O Banco Central estabeleceu um limite de R$ 15 mil para Pix e TED feitos por meio de instituições financeiras não autorizadas a operar diretamente no sistema financeiro.

O que aconteceu

As medidas foram feitas para desencorajar novas investidas do crime organizado. A restrição foi anunciada após ataques cibernéticos e casos de lavagem de dinheiro, afetando principalmente clientes de fintechs menores.

O teto valerá para pessoas físicas (consumidores) e jurídicas (empresas), afetando 0,03% do total de contas do sistema financeiro brasileiro, de acordo com o BC. "Ou seja, 99% das transações Pix ou TED de pessoas jurídicas estão abaixo de R$ 15 mil. Se eu fosse falar de pessoa física, esse valor seria de R$ 3.700. É uma folga bastante boa", disse Gabriel Galípolo, presidente do BC.