Reag vende a gestora Empírica para a SRM Asset por até R$ 75 milhões

Com relação à assunção de dívida, a Companhia esclarece que o valor da dívida não pode ser precisado neste momento por se tratar de um percentual de receitas líquidas a serem apuradas em períodos de apuração futuros [2026,2027 e 2028].

Holding prevê elevar os ativos da gestão para R$ 7 bilhões. Eduardo Siqueira, responsável pela área de relações com investidores da SRM Asset, afirma que a aquisição "reforça o compromisso de oferecer soluções completas e inovadoras". A transação poderá estar sujeita à aprovação do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).

Reag é uma das principais gestoras de patrimônio do Brasil. O núcleo se define como a gestora "mais independente" e descarta qualquer elo com a rede bancária. O bloco possui cerca de R$ 299 bilhões sob sua administração, conforme a edição mais recente do Ranking de Gestão da Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) de fevereiro de 2025.

Empresa mantém um processo de expansão desde 2023. Com uma série de aquisições, a Reag assumiu as casas de crédito Empírica e Quasar e finalizou a compra da plataforma de contratação de serviços GetNinjas. No final do ano passado, as aquisições envolveram a Berkana Patrimônio e a Hieron Patrimônio Familiar.

Alvo de megaoperação

Sede da Reag Investimentos foi um dos alvos da Operação Carbono Oculto. Na semana passada, agentes da PF e da Receita Federal cumpriram mandados de busca e apreensão na empresa. As suspeitas apontam o envolvimento no esquema de fraudes e lavagem de dinheiro de uma facção criminosa no ramo de combustíveis.