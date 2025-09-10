FGTS: veja calendário para realizar o saque-aniversário de 2025

Na modalidade tradicional (saque-rescisão), quando o trabalhador é desligado sem justa causa, pode sacar todo o saldo disponível, além da multa devida.

Quem opta pelo saque-aniversário tem o recurso liberado já no primeiro dia útil do mês de aniversário, com prazo de até 60 dias para realizar o saque.

Como aderir ao saque-aniversário

A adesão é voluntária e pode ser feita pelo site ou aplicativo do FGTS. É necessário cadastrar uma conta bancária para receber o crédito, que fica disponível até cinco dias úteis após a solicitação, desde que feita no mês de aniversário.

Também é possível solicitar o retorno à modalidade saque-rescisão pelo aplicativo, desde que não haja contrato de antecipação. Nesse caso, a mudança só passa a valer a partir do 25º mês após o pedido.

Qual o valor liberado

O montante do saque-aniversário é definido por uma alíquota que varia entre 5% e 50% do saldo total das contas do trabalhador, acrescido de uma parcela adicional conforme o valor disponível.