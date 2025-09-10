Totvs: Se há contabilidade interna, nosso sistema se encaixa como uma luva

"Se a empresa não tiver a sua contabilidade interna, dificilmente a nossa solução [de ERP] vai encaixar do ponto de vista de complexidade, de robustez e também de custo", diz Dennis Herszkowicz, presidente da Totvs. Os ERPs são softwares que garantem mais produtividade, eficiência e governança a uma empresa. Ele foi convidado do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

Normalmente, se você já tiver essa contabilidade interna, o nosso sistema vai encaixar como uma luva. Se não, a gente precisa dar uma olhada com um pouco mais de calma para ver se tem esse encaixe, inclusive do ponto de vista de custo.

Dennis Herszkowicz, presidente da Totvs

Atuação em empresas de todos os setores. Na entrevista, Herszkowicz diz que o ERP pode ser usado em empresas de qualquer segmento da economia. "Se você for um varejista, se você for uma manufatura, uma empresa de logística, um agro, ou seja, qualquer tipo de empresa. Não existe um setor onde não haja essa necessidade. Assim, por consequência, a Totvs atua em basicamente qualquer tipo de setor", afirma.