UOL vence 2º Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário

Promovido pelo STF (Supremo Tribunal Federal) junto com os tribunais superiores (TSE, STJ, STM e TST) e conselhos de justiça (CNJ e CJF), o prêmio tem por objetivo incentivar a produção de reportagens que evidenciem o papel do Judiciário na promoção da cidadania, dos direitos humanos e da justiça social.

Os jurados do eixo temático em que as reportagens do UOL tiveram reconhecimento foram: o presidente do STF e do CNJ, ministro Luís Roberto Barroso; a presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministra Cármen Lúcia; a presidente da Comissão Permanente de Comunicação do Poder Judiciário, conselheira Daiane Nogueira de Lira; o presidente da AMB (Associação dos Magistrados Brasileiros), Frederico Mendes Júnior; o presidente da OAB, Beto Simonetti; a jornalista e doutora em Ciência Política Grazielle Albuquerque; e o jornalista Rodrigo Haidar.

Finalistas

O UOL também foi finalista com outras duas reportagens em vídeo: "Onde a polícia mata mais do que o crime", na categoria Direitos Humanos, Cidadania e Meio Ambiente, e "Quem tem medo das câmeras corporais?", na categoria Inteligência Artificial, Inclusão Digital e Desinformação, do jornalista Luís Adorno. As duas matérias ficaram em terceiro lugar na premiação.