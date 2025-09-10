Valor do salário mínimo subiu R$ 106 em 2025; saiba o piso nacional

O salário mínimo nacional reajustado começou a ser pago aos trabalhadores pela primeira vez em fevereiro, já com o novo valor fixado em R$ 1.518,00.

O que aconteceu

Embora o reajuste esteja valendo desde janeiro, o depósito só ocorre em fevereiro porque os salários são creditados no mês seguinte ao trabalhado. Dessa forma, a atualização passou a aparecer no contracheque a partir deste mês.

O salário mínimo corresponde ao menor valor que um trabalhador pode receber por mês ao exercer atividade formal. Ele também serve de referência para o cálculo de benefícios trabalhistas, previdenciários e sociais.