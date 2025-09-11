Afastamentos por transtornos mentais dobram em 10 anos e superam os 470 mil

Quase meio milhão de trabalhadores brasileiros (472.328) se afastaram de suas atividades em 2024 por transtornos mentais e comportamentais, segundo dados divulgados pelo Ministério da Previdência Social.

O que aconteceu

Houve um aumento de quase 67% em relação a 2023, quando 283.471 afastamentos foram registrados. O número mais que dobrou em relação a 2014 (221.721).

A doença que mais gerou a concessão de benefícios por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) em 2024 foi o transtorno de ansiedade, com 141.414 casos. Ele é seguido de episódios depressivos (113.604), depressão recorrente (52.627), transtorno bipolar (51.314) e dependência de substâncias (21.498).