Afastamentos por transtornos mentais dobram em 10 anos e superam os 470 mil

Quase meio milhão de trabalhadores brasileiros (472.328) se afastaram de suas atividades em 2024 por transtornos mentais e comportamentais, segundo dados divulgados pelo Ministério da Previdência Social.
Houve um aumento de quase 67% em relação a 2023, quando 283.471 afastamentos foram registrados. O número mais que dobrou em relação a 2014 (221.721).
A doença que mais gerou a concessão de benefícios por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença) em 2024 foi o transtorno de ansiedade, com 141.414 casos. Ele é seguido de episódios depressivos (113.604), depressão recorrente (52.627), transtorno bipolar (51.314) e dependência de substâncias (21.498).
A tendência é que o número cresça ainda mais em 2025. Isso porque, em seis meses (janeiro a junho), o total de afastamentos por transtornos mentais já chega a 271.076, quase 35 mil a mais que a metade dos casos constatados no ano passado.
- 2014: 221.721
- 2015: 170.830
- 2016: 182.124
- 2017: 182.252
- 2018: 219.542
- 2019: 207.945
- 2020: 91.607 *
- 2021: 185.708
- 2022: 201.864
- 2023: 283.471
- 2024: 472.328
- 2025 (janeiro a julho): 271.076
* Em 2020, por causa da pandemia, os benefícios foram concedidos de forma diferenciada, o que prejudicou a elaboração das estatísticas. Por isso, os resultados desse ano devem ser analisados com cautela ou ressalvas Ministério da Previdência Social
