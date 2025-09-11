Aos 15, jovem amazonense dá palestras sobre finanças em escolas do Brasil

Meus pais sempre me falaram que, se eu quisesse realizar meus sonhos, precisava guardar dinheiro. Que eu precisava estudar, aprender outra língua. Na época, eu não gostava de estudar muito. Mas, a partir disso, eu aprendi como o estudo era uma ferramenta pra gente alcançar a vida que a gente queria. Malu Lira, criadora do projeto Malu Finanças

Criadores de conteúdo como Nathalia Arcuri, fundadora da plataforma Me Poupe!, foram inspiração para a adolescente. "Sou fã dela, acho que o primeiro vídeo que assisti sobre esse tema foi dela", relembrou Malu, que é fundadora da empresa Malu Educação Financeira e criadora do método "Criança e Jovem de Valor".

Captar a atenção dos adolescentes e até dos adultos, porém, foi um desafio. "Quando eu falava sobre dinheiro com meus colegas, eles achavam chato. Quando falava com professores, diziam que não era importante", disse ela. "Mas a gente vê o resultado disso no Brasil de hoje, porque mais de 70% das famílias estão endividadas".

A percepção virou propósito. Para a influenciadora, falar de dinheiro com crianças e adolescentes é um passo essencial para mudar o futuro. "Independente da situação financeira da família, toda criança deve aprender sobre o tema. Assim, quando crescer, o dinheiro não vai ser um obstáculo entre ela e os sonhos, mas uma ferramenta."

Malu já escreveu 20 livros sobre educação financeira voltados para crianças e jovens. Ela defende uma abordagem lúdica e adaptada à idade para ensinar sobre finanças, sugerindo exemplos práticos do cotidiano e histórias para engajar crianças.

Ao explicar o que é dinheiro para os mais novos, por exemplo, a estudante recorre a exemplos simples: "É um pedaço de papel que todo mundo decidiu que tem valor. Com ele, você pode comprar cinco balas, um pirulito, uma dúzia de pães. Mas não serve só para o agora. O dinheiro deve servir para o seu eu do presente e do futuro".