Aprenda a solicitar o Crédito do Trabalhador, o consignado do FGTS

As parcelas são descontadas automaticamente via eSocial, com limite de até 35% do salário mensal. Segundo o governo, essa sistemática possibilita taxas menores que as praticadas em consignados comuns. Depois da contratação, o trabalhador pode acompanhar os pagamentos pelo próprio aplicativo.

É possível comprometer até 10% do saldo do FGTS como garantia. Caso ocorra demissão, até 100% da multa rescisória pode ser usada para quitar a dívida. A troca de emprego dentro da CLT não altera o contrato vigente.

A administração do programa ficará sob responsabilidade do Comitê Gestor das Operações de Crédito Consignado, que poderá estabelecer regras e definir limite máximo para os juros.

Desde 25 de abril, quem já possui empréstimo com desconto em folha pode migrar para essa modalidade. Um dos principais objetivos é ajudar a reduzir o superendividamento.

Essa linha de crédito pode ser útil para liquidar dívidas de maior custo, como o rotativo do cartão de crédito. Conforme explica Leticia Camargo, da Planejar (Associação Brasileira de Planejamento Financeiro), também pode servir para quitar pendências no cheque especial ou em empréstimos do tipo CDC. "Em situações de imprevisto e falta de reserva de emergência, essa alternativa é mais adequada do que outras opções existentes", afirma.

Por outro lado, não é a escolha ideal para aposentados que ainda trabalham e já utilizam a margem consignável do INSS. "Nesses casos, o consignado vinculado à aposentadoria costuma ser mais vantajoso, pois possui juros mais baixos que o consignado da CLT", orienta a especialista.