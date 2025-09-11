Bolsa Família 2025: veja calendário de pagamentos em setembro

Benefício Variável Familiar (BVF): extra de R$ 50 para gestantes e adolescentes entre 7 e 17 anos;

Benefício Variável Nutriz (BVN): R$ 50 para bebês de até 7 meses - válido a partir de setembro.

Regras para permanência no Bolsa Família

Para garantir a continuidade do benefício, as famílias precisam cumprir alguns compromissos relacionados à saúde e à educação, como:

manter crianças e adolescentes de 4 a 17 anos matriculados e frequentando a escola;

realizar o acompanhamento pré-natal durante a gestação;