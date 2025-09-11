Calendário de pagamentos do INSS de setembro: veja datas de depósito no mês

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o cronograma oficial de pagamentos referente a setembro de 2025. As liberações seguirão o número final do benefício (sem considerar o dígito verificador), mantendo o padrão já utilizado para garantir maior organização e previsibilidade aos segurados.

O que aconteceu

Os beneficiários que recebem até um salário mínimo terão os valores creditados entre os dias 25 de setembro e 8 de outubro. Já aqueles com rendimentos acima do piso nacional terão os depósitos efetuados entre 1º e 7 de outubro.

Atualmente, o INSS realiza mensalmente mais de 40 milhões de pagamentos. Desses, cerca de 28,2 milhões correspondem a benefícios limitados ao valor do mínimo, enquanto aproximadamente 12,3 milhões são destinados a aposentados e pensionistas que recebem quantias superiores.